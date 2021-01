Regencycore als Flucht vor Realität

Dass gerade in Zeiten der Corona-Krise und anhaltenden Lockdowns rund um den Globus die Nachfrage nach dieser opulenten Mode des Regency-Stils, der von etwa 1811 bis 1820 vor allem in Großbritannien modern war, mag vielleicht verwundern. Aber darf man in Zeiten, in denen man zumeist allein daheim sitzt nicht ein wenig von opulenten Bällen, Teepartys und rauschenden Festen träumen?