In ihrem Corona-Tagebuch, das die „Krone“-Journalistin am 22. November veröffentlichte, beschrieb sie die Zeit der Quarantäne und die Untätigkeit der Wiener Gesundheitsbehörde. Aus ganz Österreich meldeten sich Betroffene. Fazit: In den Bundesländern klappt das Corona-Management offenbar besser als in der Bundeshauptstadt. Dort wird weder reagiert noch kontrolliert.