Mit Einfluss schwindet auch Beliebtheit

Und auch in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es Unmut gegen Trumps Umzug nach Florida. So war im Dezember bekannt geworden, dass sich zahlreiche Anwohner gegen die dauerhafte Anwesenheit des ehemaligen Präsidenten wehren wollten. Sie erklärten dabei via Anwalt, dass Trump kein Recht habe, dauerhaft in dem Privatklub zu wohnen.