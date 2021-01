Auch 18.000 Euro teuren BMW gestohlen

In Bamberg nahm die Polizei einen mutmaßlichen Komplizen des seit längerem krank gemeldeten Polizeibeamten fest. Laut derzeitigem Ermittlungsstand sollen sie am 14. Jänner einer Frau in Bamberg ihr Handy gestohlen haben. Die Täter entkamen mit einem weißen Mercedes. Am selben Abend stahlen die Männer in der Gegend von Schweinfurt einen BMW im Wert von 18.000 Euro, indem sie vortäuschten, das Auto kaufen zu wollen.