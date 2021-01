Geheime Botschaft?

Unklar ist, welche Botschaft die 40-Jährige mit dem Posting vermitteln will. Möglicherweise spielt sie auf den Zustand ihrer Ehe an. In den vergangenen Wochen wurde mehrfach spekuliert, dass ihre Ehe mit dem Rapper Kanye West am Ende ist und das Paar bereits Scheidungsanwälte mit der Abwicklung der Trennung beauftragt hat. Eine Ehe-Therapie, die noch den letzten Funken hätte retten sollen, soll das Paar beendet haben. Die 2014 in Florenz geschlossene Ehe soll nicht mehr zu retten sein. Einen schmutzigen Scheidungskrieg will Kardashian aber zum Wohle der gemeinsamen Kinder unbedingt vermeiden. Kanye West und Kim Kardashian haben vier Kinder: North West (7), Saint West (5), Chicago West (3), Psalm West (1).