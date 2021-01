FC Red Bull Salzburg - SV Guntamatic Ried

Der Tabellenletzte eBundesliga-Neuling SV Ried schlägt sich gegen den regierenden Meister beachtlich und zeigt, dass man kein Kanonenfutter in der Liga ist. Zwar gewinnen die Salzburger alle drei Partien, holen das Maximum von 9 Punkten und liegen damit nun punktegleich mit der Austria an der Tabellenspitze, die Rieder können in jedes Duell aber knapp gestalten und jeweils ein Tor erzielen. Sercan Kara und Maximilian Mayrhofer schlagen Noah Geisböck und David Winter 2:1. Ihr Teamkollege Fabio Özelt freut sich über ein 3:1 gegen Rieds Jan Schwendtner. Ried bleibt damit zwar am Tabellenende, die deutliche Leistungssteigerung macht aber Hoffnung für die weiteren Runden.