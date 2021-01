Wirklich in die Karten blicken lassen, was in näherer Zukunft ansteht, wollte sich der neue Obmann nicht: „Ich werde mir die Anliegen der Unternehmer anhören und diese dann in Projekten umsetzen“, hielt er sich bedeckt. Was er jedoch verriet und wohl das Hauptthema seiner Amtszeit werden dürfte: Die Lehre soll aufgewertet werden. Und um für genügend höher ausgebildete Fachkräfte zu sorgen, möchte Kloger die Zusammenarbeit mit den Universitäten und Fachhochschulen noch weiter ausbauen.