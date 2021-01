Nun scheint die Kämpfernatur die PS auf den Rasen zu bringen: Zwei Tore gegen Steyr im Test, dazu ein Assist jüngst in Altach sowie beim Herbstkehraus gegen Wolfsberg (1:3). Dazu ein Treffer im Cup-Achtelfinale gegen Rapid. In den jüngsten vier Partien, in denen der nun 23-Jährige auf dem Feld gestanden ist, glückte jeweils zumindest ein Scorerpunkt. Top Arbeitsnachweis für einen Außenverteidiger!