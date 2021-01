Angesichts der Impfstoff-Lieferengpässe in Europa kritisierte Rendi-Wagner die Abhängigkeit der EU-Bevölkerung „von einer Handvoll Unternehmen“. Sie fordert daher eine Krisenproduktion der dringend benötigten Impfstoffe, um Versorgungssicherheit herzustellen. Andere Unternehmen sollten in ihren Produktionsstätten in der Lage sein, Impfstoffe in kurzer Zeit zu produzieren. „Nur weil eine Anlage nicht produziert, hinken wir in Europa dem Impfplan hinterher“, kritisierte die SPÖ-Chefin. Die Produktion in der EU müsse „auf sichere und breitere Schultern gelegt werden.“