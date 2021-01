Jüngsten Angaben des italienischen Kaufleuteverbands Confesercenti zufolge zahlen in Palermo immer noch unzählige Händler und Kaufleute „Schutzgeld“ an die Mafia. Ermittler warnten, dass die Mafia die Corona-Krise in Italien nutzen könne, um tiefer in die legale Wirtschaft des Landes einzudringen.