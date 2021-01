Das Team ist momentan mit der Gründung des Entwicklungsstudios „Forbidden Folds“ beschäftigt. Unterstützung kommt dabei vom Startup-Center der FH Salzburg, das z. B. bei der Beantragung von Förderungen behilflich ist. Die Auszeichnung mit dem Newcomer Award beinhaltet die Aufnahme in ein Mentoring-Programm der Spielefirma Ubisoft sowie einen Standplatz auf der größten deutschen Spielemesse Gamescom. „Diese Form der Unterstützung hilft uns sehr. Ein gutes Netzwerk und Kontakte zu Spielepublishern sind in der Branche enorm wichtig. Wir möchten in Zukunft noch viele weitere Games produzieren“, erklärt Herwig Atzlinger, der stellvertretend für das 5-köpfige Team den Award entgegennahm.