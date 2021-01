Blitz-Hochzeit in Cancun

Lee flog ihr tatsächlich nach Cancun hinterher und machte Pam im Ritz-Carlton-Hotel ausfindig. In der Nacht stürzten sie dann zusammen in einer Tequila-Bar ab und landeten in Andersons Bett. Nach zwei gemeinsamen Nächsten zusammen gaben sie sich 96 Stunden später im Februar 1995 am Strand das Jawort. Kurz nach der Hochzeit nahm das Paar auch ihr legendäres Heim-Porno auf und knipste nicht jugendfrei Polaroid-Schnappschüsse von ihren Bettspielchen. Beides sollte das Paar später verfolgen.