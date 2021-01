Das Nightrace in Schladming: Alljährlich einer der Höhepunkte für die weltbesten Slalom-Asse - in diesem Winter, nach den Absagen in Wengen und Kitzbühel, gemeinsam mit dem WM-Slalom in Cortina wohl DAS Highlight. Neben den fix gesetzten Christian Hirschbühl und Johannes Strolz wird sich heute aber noch ein dritter Vorarlberger aus dem Starthaus auf den Zielhang der Planai katapultieren.