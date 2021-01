Ein Ergebnis, dass eine Initialzündung bei der 26-Jährigen zur Folge haben könnte. „Bislang hat sich Christl nicht immer das zugetraut, was sie kann“, erklärt Alster. „Mit dieser Leistung könnte sich das aber ändern und vielleicht blüht sie ja jetzt noch mehr auf.“ Der Zeitpunkt wäre jedenfalls ideal: Ab Donnerstag sind die Speed-Girls in Garmisch (D) im Einsatz, wo am Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G) die letzten Damen-Rennen vor der WM in Cortina (It) anstehen. Mit einer erneuten Topleistung, sollte Scheyer ihren Platz im WM-Kader fix buchen können.