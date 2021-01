Kronplatz in Südtirol ist am Dienstag Schauplatz des letzten alpinen Weltcup-Riesentorlaufs der Damen vor den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d‘Ampezzo. Beim sechsten Saisonrennen in dieser Disziplin möchte Österreichs Team eher an das Doppel im Dezember in Courchevel anschließen, wo es eine mannschaftliche Geschlossenheit und mehrere Top-Ten-Ränge gegeben hat. Zuletzt in Kranjska Gora resultierte aus zwei Anläufen nur ein siebenter Rang. Der erste Durchgang beginnt um 10:30 Uhr, der zweite um 13:30 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).