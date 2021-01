Sicher wählen - die Behörden tun alles, damit das am 28. Februar in der Coronazeit auch machbar ist. Der Rekord von 10.000 Wahlkartenstimmen, der von der Bundespräsidentenwahl 2016 stammt, wird wohl gebrochen werden. Von 8. bis 26. Februar kann man mit Wahlkarte in der Kumpfgasse in Klagenfurt problemlos im Freien wählen; auch eine fliegende Wahlkommission wird im Einsatz sein.