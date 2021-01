Großbritannien will andere Länder beim Aufspüren der Corona-Mutationen unterstützen - besonders Ländern mit schwachen Ressourcen soll unter die Arme gegriffen werden. Proben können an britische Experten geschickt werden, die diese dann auswerten. Dahinter steckt auch ein Eigennutzen: So soll auch die eigene Bevölkerung besser geschützt werden.