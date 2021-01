Die Freude über seine ersten zehn Europacuppunkte, die er am 18. Jänner beim Super-G in Zinal (Sz) holte, war bei Simon Fleisch groß. „Als mich ÖSV-Trainer Wolfi Erharter nach dem Abendessen fragte, ob ich es demnächst auch in der Abfahrt probieren will, sagte ich sofort zu“, erzählt der 20-Jährige, der sich am Tag nach seinen Premierenzählern im zweiten Super-G von Zinal mit Rang 29 erneut zwei Punkte holte.