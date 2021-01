Mit der Netflix-Serie „Riverdale“ wurde Cole Sprouse zum Superstar. Was viele aber nicht wissen: Der begehrte 28-Jährige spielte einst in der Kultserie „Friends“ mit und war als Sohn von Ross Geller (David Schwimmer) zu sehen. Am Set wurde der heutige Mädchenschwarm dann selbst zum echten Fan-Boy. Wie er jetzt verriet, sei er nämlich total verschossen in Jennifer Aniston gewesen.