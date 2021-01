Die Hauptrolle des Videothekars, der den Staatsbesuch des russischen Präsidenten verhindern muss, übernimmt Rauand Taleb, der für seine Rolle in „4 Blocks“ vor Tobias Moretti sogar den deutschen Schauspielpreis 2020 erhielt. „Für ,White Christmas’ hatte ich schon zuvor zugesagt.“ Wegen Corona zieht Taleb für die Drehzeit in eine Wohnung in Klagenfurt. Denn Hotels sind für Schauspieler wegen der Ansteckungsgefahr tabu. Für Taleb, der in Kurdistan geboren wurde, ist es schon die siebente Filmrolle seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. „Die Schauspieler machen jeden dritten Tag einen Test. Ich persönlich hab’ bei 20 aufgehört zu zählen.“ Der 28-Jährige war für einen Film auch drei Monate in Budapest. Kollege Tim Seyfi spricht fünf Sprachen, hat zuletzt in Istanbul und Belgrad gedreht. „Alles Risikogebiete. Toll, dass wir hier sind. Wir dürfen weiter arbeiten.“ Am Filmset werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Auch Roland Düringer und Andi Vitasek spielen mit. 300 Komparsen werden benötigt. „Wir haben 29 Drehtage, brauchen pro Tag im Schnitt zehn Personen“, so Lackner. Christian Tragner