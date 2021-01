Benjamin Raich (42) feierte in seiner grandiosen Karriere viele, viele Erfolge. Sein Name wird aber immer ganz besonders mit der Schladminger Planai, wo er viermal gewann, verbunden bleiben. „Mein erster Weltcup-Sieg 1999 in Schladming steht auf meiner Liste sehr weit oben“, sagt der Tiroler 22 Jahre später. Das Superman-T-Shirt unter dem Rennanzug, die Aufholjagd von Platz 23 auf Rang eins, das Jubelbad in den Fanmassen - noch immer Gänsehaut, einfach legendär. „Solche Rennen zu gewinnen, davon träumt jeder schon als Kind“, weiß der Pitztaler. Ein Sieg auf der Planai ist für einen Slalomfahrer ein ähnlicher Ritterschlag wie für einen Abfahrer ein Triumph in Kitzbühel. So oft wie Raich gewann in Schladming nur Henrik Kristoffersen. Der Norweger, der aktuell ein bisschen seine Form sucht: „Henrik ist derzeit zu verkrampft unterwegs. Ich wünsche ihm, dass er bald wieder seine Lockerheit findet.“