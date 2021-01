Was will mir meine Katze eigentlich gerade sagen? Wie praktisch wäre da schnelle und kompetente Hilfe via Smartphone - und genau diese gibt es jetzt neu in den Appstores! Die „aCATemy“ Katzen-App ist eine Wissens-, Lehr- und Trainings-App und steht Katzenfreunden ab sofort rund um die Uhr und auf Knopfdruck zur Verfügung. Neben Tipps und Tricks zu vielfältigen Katzenthemen, von A wie Aggression bis Z wie Zusammenführung, sind auch zahlreiche Maßnahmen- und Trainingspläne abrufbar und bieten rasche Lösungen für Katzenprobleme und Katzenthemen direkt auf dem Handy.