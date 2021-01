Die Play-offs nach der Hauptrunde sollen am 19. November beginnen, der Meister am 11. Dezember feststehen. Mit Gerhard Struber will dabei auch ein Salzburger Trainer reüssieren, der 44-Jährige nimmt seine erste volle Saison mit den New York Red Bulls in Angriff. Dort ist mit Daniel Royer auch ein Ex-ÖFB-Teamspieler tätig.