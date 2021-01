Es ist leider nicht das erste Dach, das in diesem Winter in Osttirol einbrach. Am Montag kurz vor 14 Uhr musste das Dach einer leerstehenden Lagerhalle in Leisach der großen Schneelast nachgeben und brach auf einer Fläche von rund 10x10 Meter teilweise ein. „Wegen der bestehenden Einsturzgefahr des Gebäudes musste die unmittelbar an die Halle angrenzende Gemeindestraße gesperrt werden“, heißt es seitens der Polizei. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht laut Exekutive derzeit noch nicht fest.