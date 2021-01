Gruber, u.a. Ex-Einzel-Weltmeister von 2015 und Team-Olympiasieger in Vancouver 2010, soll nun am Mittwoch oder Donnerstag nach Österreich überstellt werden. Dies wird allerdings erst am Dienstag entschieden. Ein genaueres Update über seinen Gesundheitszustand wird es voraussichtlich am Mittwoch geben.