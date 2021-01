Gemeinderat stimmt in Vorchdorf für Hotelbau

Aber auch auf 414 Metern Seehöhe ist ein Hotelbau nicht weniger problematisch. So ist in Vorchdorf noch immer völlig offen, wann der Bau des 100-Zimmer-Projekts in der Nähe des Freibads und der Event-Location Kitzmantelfabrik starten wird. „Der Baubeginn ist für 2021 anberaumt“, kündigt die Firma Anima auf ihrer Internetseite das Projekt sehr vage an. „Corona hat auch bei diesem Projekt vieles erschwert“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Gunter Schimpl.