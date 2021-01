Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde die Kriminalstreife am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf einen 37-jährigen Autofahrer aus Ottensheim mit seinem Auto auf der B 127 aufmerksam. Bei der Kontrolle beim Kreisverkehr in Altenfelden zeigte der Lenker Symptome einer Beeinträchtigung. Er gab an, zuvor an einem Corona-Spaziergang teilgenommen zu haben.