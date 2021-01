Uneigennütziges Motiv

„Als das Fehlen der Werke bemerkt worden ist, haben wir eine Anzeige bei der Polizei und eine Sachverhaltsdarstellung gemacht“, sagt Abt Ambros Ebhart. Rasch geriet der frühere Kustos, ein Bruder der 50 Benediktinermönche in Kremsmünster, ins Visier der Ermittler. Er gab zu, so der Abt, die Kunstgegenstände an diverse Händler verscherbelt zu haben. Das recht uneigennützige Tatmotiv, so man dem verdächtigen Mönch Glauben schenkt: Der ehemalige Kustos gab an, das Geld für die Restaurierung anderer Werke benötigt zu haben.