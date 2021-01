Nach dem Rückzug der Splitterpartei Italia Viva von Matteo Renzi und der dadurch entstandenen Regierungskrise in Italien, ist am Montagabend bekannt geworden, dass Premierminister Giuseppe Conte am Dienstag seinen Rücktritt einreichen will. Einem Insider zufolge will Conte danach Präsident Sergio Mattarella um ein neues Mandat bitten, mit dem Ziel, eine stärkere Regierung aufzustellen. Damit könnte der parteilose Premier seine dritte Regierung aufbauen.