Das wäre frustrierend: „Maßnahmen sollen ja Sicherheit geben, Struktur und Beruhigung“, so Psychologin Christina Beran. Da hapert es also schon. Blöd, denn: Wenn man etwas tun muss, was man nicht will, wie sich an Maßnahmen zu halten, „dann will ich wissen, warum, wieso - und vor allem: Was bringt‘s?“