Diese Nachricht sorgte in Mittersill für ordentlich Wirbel: 200 Judo-Kämpfer aus 13 Nationen reisten am Sonntag inmitten des Lockdowns für ein Trainingslager an. Nun zieht der Judoverband nach Beschwerden die Reißleine: „Wir hatten durch das unverantwortliche Handeln der Skilehrer Pech“, so Präsident Martin Poiger.