Am Montag veröffentlichte Fenerbahce eine Mitteilung an die Börse mit den Gehaltszahlungen an Özil. Der 32-Jährige verdient demnach drei Millionen Euro netto jährlich, außerdem kassiert er über eine halbe Million Handgeld sowie 1,75 Millionen an Boni. Dank privater Sponsoren kommt da noch einiges dazu.