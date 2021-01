„Bitte warten“ – das heißt es weiterhin für die 152 angehenden Skilehrer nach dem Ausbruch des großen Corona-Clusters mit mindestens 50 Infizierten aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien. Auch nach der zweiten PCR-Testreihe am Montagvormittag sitzen die Kursteilnehmer weiterhin in Flachau in drei verschiedenen Häusern in Quarantäne, die Testergebnisse sind noch ausständig.