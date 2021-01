„Griaß di Helga!“, „Habe die Ehre, Flo!“ - Rund 6800 Einwohner zählt Schladming, Hans Knauß kennt quasi jeden einzelnen. Zumindest gefühlt. Beim Spaziergang durch seine Heimatstadt bekommt der Olympia-Silbermedaillengewinner von 1998 seine Hand vom Grüßen kaum einmal herunter. „Und das ist ja das, was ich an Schladming so mag. In der Stadt hast du immer als Mensch gezählt, ganz egal, was du gewonnen hast. Und das schätze ich sehr."