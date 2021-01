Mit stolzen 102 Jahren und fast fünf Monaten hat sich jetzt Ilse H. aus dem Kärntner Drobollach am schönen Faaker See zum Impfen angemeldet. Sie möchte ihre Familie wieder umarmen können und ein halbwegs normales Leben zurück. Indes rollt jetzt in vielen Heimen schon die zweite Impfwelle an.