Noch am Wochenende versicherte Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP), die zweiten Teilimpfungen seien trotz Lieferschwierigkeiten alle gesichert. Das Land habe die nötigen Dosen für den „zweiten Stich“ zurückbehalten. Tatsächlich hätten die Termine für die Zweit-Impfungen aber gewackelt. Denn erst eine unverhofft große Lieferung sicherte den Bedarf. „Wir haben von Biontech/Pfizer mehr geliefert bekommen als erwartet“, erklärt Impfkoordinator Robert Sollak. 8300 Impfdosen statt 3500 kamen am Montag an. „Ich hoffe, das ist kein Irrtum. Wenn das hält, können wir mengenmäßig alle nötigen Zweitimpfungen abdecken“, zeigt sich Sollak zufrieden.