Ampelsystem in der Kritik

Das italienische Ampelsystem stößt offenbar auch in anderen Regionen des Landes sauer auf. Bereits sechs Regionalpräsidenten fordern eine Änderung der Parameter, nach denen die Gebiete eingefärbt werden. Die Lombardei fordert von der Regierung in Rom sogar eine Entschädigung. Das Gesundheitsministerium habe am 16. Jänner aufgrund veralteter Daten der Infektionszahlen die norditalienische Region als rot eingestuft, was zu einem Teil-Lockdown mit Schließungen von Geschäften und Lokalen, sowie zu strengen Reisebeschränkungen geführt habe, behauptet der lombardische Präsident Attilio Fontana. Dabei habe sich die epidemiologische Lage in der Lombardei bereits so weit entspannt, dass sie seit Sonntag wieder als orange Zone, also in eine niedrigere Risikoklasse, eingestuft werden konnte. Die Tage des unmotivierten Lockdowns hätten der Wirtschaft der Region schwere finanzielle Schäden verursacht.