Nach dem Heimsieg im Teambewerb in Bad Gastein vor knapp zwei Wochen feierte Claudia Riegler den nächsten großen Erfolg. Beim Europacup in Davos ließ das Snowboard-Ass all ihre Konkurrentinnen hinter sich und jubelte über den Sieg. Im Finale setzte sie sich gegen die Schweizer-Weltmeisterin Julie Zogg durch. „Ich habe im großen Finale einen perfekten Lauf erwischt. Das war auch notwendig, um Julie Zogg zu bezwingen, die im Weltcup zu den schnellsten Fahrerinnen im Parallelslalom zählt“, erzählt Riegler, die zum zweiten Mal einen Europacup gewann. Ihren Premierensieg auf dieser Bühne feierte die Flachauerin 2005 in St. Petersburg (Russland).