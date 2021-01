Seit Herbst 2018 laufen die Bauarbeiten für die neue U2-Station am Matzleinsdorfer Platz in Wien. Rund 50.000 Menschen leben und arbeiten in der Umgebung und sollen künftig von der neuen U-Bahn-Station profitieren. In nur sieben Minuten gelangen Fahrgäste künftig vom Matzleinsdorfer Platz zum Rathaus.