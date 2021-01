An jenem 4. November kaufte sich das Trio Masken und ein Messer-Set in einem Einkaufszentrun, stahl dabei eine Schaufenster-Puppe mit einer auffallenden roten Jacke. Diese zog auch der einzige Unbescholtene des Trios, ein 18-jähriger, beim Überfall an. Vermummt und mit Messern bewaffnet stürmten die drei die Tankstelle und entkamen mit mehr als 2000 Euro Beute. Doch beim Geld zählen zuhause, klopfte die Polizei.