Zuerst sind Bedienstete, die regelmäßig in den Seniorenwohnhäusern tätig sind, an der Reihe. Danach kommen die Covid-Bekämpfer aus dem Gesundheitsamt sowie die Contact-Tracer dran. Danach folgen Feuerwehr, Bestattung, Kindergartenpädagogen, bis hin zur allgemeinen Verwaltung. Diese Prioritätenreihung für seine Mitarbeiter präsentierte Bürgermeister Harald Preuner am Montag dem Stadtratskollegium, das die Impf-Liste absegnete.