In der Debatte um bereits geimpfte Bürgermeister ist die Landesregierung uneins. Wie berichtet, sind mindestens zwölf Salzburger Ortschefs schon gegen das Coronavirus geimpft. Als Träger der Senioreneinrichtungen in ihren Gemeinden sei das auch in Ordnung, kam daraufhin Rückendeckung von der Salzburger ÖVP – allen voran von Landeshauptmann Wilfried Haslauer.