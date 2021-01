Testen, um das Virus zu besiegen!“ So lautet die Devise, mit der die Wirtschaftskammer die Unternehmer unterstützt. Der Startschuss für die mobile Corona-Testaktion direkt vor Ort in den Betrieben ist am Montag gefallen. Schon zu Beginn war deutlich spürbar, dass Firmenchefs und ihr Personal eines ganz besonders wollen: möglichst bald wieder raus aus dem Lockdown und in gewohnter Manier der Arbeit nachgehen! „Bis zur ausreichenden Durchimpfung wird es dafür Maßnahmen im Umgang mit dem Virus geben müssen, allem voran regelmäßige, flächendeckende Testungen“, sagt Kammerpräsident Peter Nemeth. Ein Ausbau der von der Landesregierung angekündigten Test-Infrastruktur sei unbedingt notwendig.