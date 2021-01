Der Mund-Nasen-Schutz soll im Supermarkt erhältlich sein. Wie und zu welchen Konditionen, das war unterschiedlich - wie ein „Krone“-Lokalaugenschein in der Stadt Salzburg zeigte. So gab es etwa bei einer Hofer-Filiale die Masken an der Kasse zu kaufen. Bei einer Billa-Filiale wurde nur auf Nachfrage eine Maske ausgehändigt - diese dafür kostenlos. Kaufen könne man die Masken erst um den 28. Jänner. Einzig in einer Spar-Filiale wurden FFP2-Masken am Eingang ausgeteilt. Kaufen konnte man sie hier jedoch auch noch nicht.