Das Rote Kreuz betreibt elf Seniorenwohnhäuser in Salzburg - in ihnen sind die Zahlen der geimpften recht unterschiedlich. „Im Schnitt lassen sich 73 Prozent unserer Bewohner impfen. Die Bandbreite geht aber von 55 Prozent bis 87 Prozent“, sagt Roberta Thanner vom Roten Kreuz. Warum diese Zahlen so schwanken, sei nicht klar. Es würde aber nicht an der Größe oder dem Standort liegen, heißt es. Übrigens: Bis jetzt wurde in fast allen Seniorenwohnhäusern die erste Teilimpfung erledigt. Ausnahme sind hier die Heime, die jüngst sehr viele Covid-Infizierte hatten. Hier ist es laut Landesrat Schellhorn ratsam, noch etwas zu warten. Er spricht übrigens von einer Impf-Beteiligung von 80 Prozent der Bewohner - Tendez steigend.