Die Anzahl der Anzeigen nach der unerlaubten Corona-Demo am Sonntag in der Stadt ist inzwischen von „mindestens 70“ auf „mindestens 75“ Verwaltungsübertretungen an. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag, die konkretere Zahlen jedoch nicht nennen konnte. Am Sonntag wurde auch gegen den Kopf der Covid-Skeptiker Anzeige nach dem Versammlungsgesetz erstattet.