Es ist eine herausfordernde Zeit, nicht nur für Kinder der Volks- und Mittelschulen sowie der Gymnasien. Seit Montag ist auch für die Mädchen und Buben der Allgemeinen Sonderschulen vieles anders. Bisher durften sie nämlich trotz Lockdown in die Schule kommen, ihre Kameraden treffen und mit den Lehrern von Angesicht zu Angesicht plaudern. „Natürlich war die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und Vorschriften nicht immer ganz einfach. Vieles, was gerade für unsere Kinder zum Gelingen des Schulalltags so wichtig ist, war nicht möglich“, sagt der Leiter der ASO Oberwart, Günter Valika. So fielen Turn- und Gesangsunterricht aus, und auch gemeinsame Feiern in der Aula waren natürlich tabu. Dennoch versuchten die Pädagogen den Mädchen und Buben einen Ausgleich dafür zu bieten.