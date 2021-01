Anschober-Appell an Impf-Vordrängler: „Hände weg!“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) richtete am Samstag einen eindringlichen Appell an jene Bürgermeister, die sich bei der Corona-Schutzimpfung vorgedrängelt hatten, und bat für die Zukunft darum, „diesen Schritt nicht zu tun“, weil es einfach „eine schiefe Optik“ ergebe. „Wenn man nicht wirklich Teil der ehrenamtlichen Gesellschaft und des Pflegesystems ist, dann würde ich sagen: Hände weg“, so Anschober.