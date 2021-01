Am 3. September 2015 begann eine Serie, die in Bad Mitterndorf für Angst sorgte: Damals stand ein großes Wirtschaftsgebäude, das dem Angeklagten gehörte, in Flammen. Auch Häuser der Nachbarn wurden beschädigt. 30 Hühner, zwei Hasen, zwei Meerschweinchen und eine Katze starben, Menschen blieben dank des beherzten Eingreifen der Feuerwehr verschont. Es war Brandstiftung, stellte die Polizei kurz darauf fest.