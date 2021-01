Mit einer App bietet das Start-up die Möglichkeit, das Hörvermögen einfach, kostenlos und bequem von zu Hause aus (medizinisch geprüft) zu testen. Binnen weniger Minuten erhalten die User Einblicke in ihre Hörgesundheit und können sich gleich mit Akustiker in ihrer Nähe verbinden. „Vom Wissen einer Hörminderung bis zur Entscheidung, ein Hörgerät zu verwenden, vergehen im Schnitt sieben bis zwölf Jahre“, betonen die Experten. „Wir wollen den Menschen helfen, diese Zeit deutlich zu reduzieren.“ So lautet ihre Mission: Dass Hören - trotz einer Schwäche - Spaß machen kann.